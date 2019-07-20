سعد: الدولة اللبنانية تتعامل مع الملف الفلسطيني بشكل خاطئ

أكد النائب ​أسامة سعد​ خلال لقائه أعضاء من تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا ان "​الدولة اللبنانية​ تتعامل مع الملف الفلسطيني بشكل خاطئ اذ انها تصنفه ضمن الملفات الأمنية، وذلك ما يعرض ​اللاجئين الفلسطينيين​ للكثير من الضغوطات الحياتية، على مستوى المعيشة والعمل والتنقل والمعاملات الرسمية".

واعتبر النائب سعد ان بناء جدار في ​مخيم عين الحلوة​، الذي عزل المخيم عن ​مدينة صيدا​ أدى إلى سلب هوية الوحدة بين الشعبيين الفلسطيني واللبناني من مدينة صيدا، مشيراً إلى ان كل أشكال التضييق التي تمارس على اللاجئين الفلسطينيين تؤدي إلى احتقان وتراكم لغضب ينتج عنه الكثير من ردات الفعل.

ونوه إلى ضرورة العمل على نشر الوعي في صفوف المجتمع المحلي الفلسطيني لإبعادهم عن خطر جرهم الى مشاكل أو نزاعات.

وطالب الدولة اللبنانية بـ"إعطاء اللاجئ الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية، والرجوع عن قراراتها التي تحرم الفلسطينيين من التمتع بحق العيش"، مضيفاً ان قرار وزير العمل جاء في توقيت أثار الشكوك، اذ انه تزامن مع بداية مشروع ​صفقة القرن​.