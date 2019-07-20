التحالف الدولي يشن غارات جوية على مواقع "دفاع جوي" في صنعاء

شنّت طائرات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، سلسلة غارات ضد مواقع الحوثيين في صنعاء بينها مخزن صواريخ باليستية، حسبما أعلن متحدث عسكري.
وذكر العميد الركن تركي المالكي المتحدّث باسم التحالف إنّ الطائرات نفّذت "عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في صنعاء بسماع دوي انفجارات بدءا من الساعة الرابعة فجرا، وذكرت قناة "المسيرة" المتحدّثة باسم الحوثيين، أنّ طائرات التحالف استهدفت حديقة "21 سبتمبر" في شمال غرب صنعاء بخمس غارات، ومبنى وزارة الاعلام القريب منها بغارة واحدة.
ولم يتّضح ما إذا كانت الغارات قد تسبّبت بخسائر بشرية في صفوف انصار الله، أو السكان.
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