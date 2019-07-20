البعثة الأممية في ليبيا: نعمل مع كافة الافرقاء لتفادي التصعيد العسكري المتوقع في طرابلس

أكدت البعثة الأممية في ​ليبيا​ أننا "نعمل مع كافة الافرقاء لتفادي التصعيد العسكري المتوقع في ​طرابلس​". وفي وقت سابق دخلت قوات ​الجيش الليبي​ معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة ل​حكومة​ الوفاق. ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني خلف معسكر اليرموك لقتال ​القوات​ التابعة للوفاق.

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