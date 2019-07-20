17 أغسطس.. الحكم على 3 متهمين في قضية "ألتراس أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوي"، في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى، لجلسة 17 أغسطس المقبل؛ للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامي زين الدين.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.
ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
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