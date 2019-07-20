قطار يدهس سيدتين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي: لقيت سيدتان مصرعهما، بعدما صدمهما قطار في مزلقان قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا. وتلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع سيدتين أسفل عجلات قطار في منزلقان قرية كوم يعقوب بمركز أبو تشت. نُقل أشلاء السيدتين، مجهولتي الهوية، إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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