أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات في الجرام الواحد خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الجرام الذهب في مصر، بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 659 جنيهًا اليوم، مقابل 664 جنيهًا خلال تعاملات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 569 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 758 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيهًا.

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وعالميا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الجمعة مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في ست سنوات، بفعل علامات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1425.51 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل مايو 2013 عند 1452.60 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1426.70 دولار للأوقية.