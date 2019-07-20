"الشمس" سبب الحريق.. تفحم 3 دراجات نارية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تسبب ارتفاع درجات الحرارة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في نشوب حريق أسفر عن تفحم 3 دراجات نارية "تروسيكل".
وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا بإخماد حريق نشب في 3 درجات نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، بمركز الفرافرة دون وجود خسائر بشرية.
انتقلت الأجهزة المعنية، وبفحص البلاغ، وسؤال أصحاب الدراجات النارية المحترقة، أكدوا أن سبب الحريق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 684 إداري مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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