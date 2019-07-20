استطلاع: 45% من النمساويين يعارضون خطط حزب الأكثرية لتشكيل حكومة أقلية

أجري استطلاع للرأي في العاصمة النمساوية فيينا وأوظهر أن 45% فقط من الناخبين النمساويين يؤيدون فكرة سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب والمستشار الفيدرالي السابق، بتشكيل حكومة أقلية من حزب واحد فقط عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر لها 29 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر حزبية في فيينا، اليوم السبت، إن تشكيل الائتلاف الحكومي عقب الانتخابات سيكون مهمة صعبة للغاية بسبب غياب التوافق

بين الأحزاب وفشل عدد من الائتلافات السابقة، مشيرة إلى أن فكرة تشكيل حكومة من حزب واحد تلقى معارضة واسعة من الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب النمساوية، ومن الأحزاب الصغيرة أيضا مثل "الخضر" و"نويس".وأشارت إلى أن فكرة كورتس عن حكومة الحزب الواحد والتي طرحها أمام الإعلام النمساوي مؤخرا للتغلب على صعوبة التوافق بين الأحزاب حققت نسبة ضئيلة من قبول الناخبين وتبلغ 45 في المائة؛ حيث يعتقد المؤيدون بوجوب إتاحة الفرصة لتجربة حكومة أقلية "حكومة الحزب الواحد" لفترة قصيرة.وذكرت أن حزب الشعب النمساوي والذي تصدر استطلاعات الرأي بنسبة 37% من الناخبين يروج لتكرار نموذج الحكومة في الدنمارك حيث تعتبر حكومات الأقليات هي القاعدة في الدول الإسكندنافية.. بينما في المقابل لا يزال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن يفضل حكومة ائتلافية تقوم على أغلبية مستقرة.