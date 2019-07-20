إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها السعودية

أعلن التحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، باتجاه مدينة أبها السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي - في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم - في بيان - عن البدء بعملية نوعية لاستهداف مناطق عسكرية في محافظة صنعاء، تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية. (العربية) الإخبارية، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم - في بيان - عن البدء بعملية نوعية لاستهداف مناطق عسكرية في محافظة صنعاء، تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية.

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