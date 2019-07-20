مقتل ضابط في الشرطة العراقية في هجوم مسلح ببغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، مقتل مدير شرطة أحد الأقضية في مدينة الديوانية بنيران مسلحين مجهولين في العاصمة

بغداد.وأفاد المصدر العراقي ـ حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم ـ إن مدير شرطة قضاء الحمزة بمدينة الديوانية العميد جبار الأسدي قتل بنيران مجهولين في العاصمة بغداد، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.