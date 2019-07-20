زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب ولاية "أروناتشال براديش" الهندية

ضرب زلزال بلغت شدته 5ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية (أروناتشال براديش) شمال شرق الهند.

ذكرت ذلك قناة (إنديا تي في) الهندية، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو

بشرية.كانت الولاية ذاتها ضربها زلزال بالأمس شدته 6ر5 درجة، شعر به سكان ولاية (آسام) وبعض الولايات الأخرى الواقعة شمال شرقي البلاد.