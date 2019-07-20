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العثور على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية جنوب غربي الصين

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 أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربي الصين العثور على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.
وذكرت مديرية الأمن العام بالمقاطعة –في بيان اليوم- أن القنبلة عثر عليها عمال محليون

في موقع بناء ببلدة "تنغيوي" في مدينة "تنغتشونغ"، ويبلغ طولها 80 سنتيمترا وقطرها 25 سنتيمترا، حيث تم نقلها لاحقا إلى مكان آمن تحت حماية الشرطة المحلية، مشيرة إلى أن خبراء المفرقعات أكدوا أنها متفجرة وتعود لفترة الحرب العالمية الثانية.
وتقع بلدة تنغتشونغ على الحدود الصينية مع ميانمار، وكانت واحدة من ميادين المعارك الرئيسة مع اليابان في الحرب العالمية الثانية.
 
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