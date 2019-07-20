أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربي الصين العثور على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.
وذكرت مديرية الأمن العام بالمقاطعة –في بيان اليوم- أن القنبلة عثر عليها عمال محليون
وتقع بلدة تنغتشونغ على الحدود الصينية مع ميانمار، وكانت واحدة من ميادين المعارك الرئيسة مع اليابان في الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قنبلة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية جنوب غربي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.