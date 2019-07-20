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اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رسوها في ميناء بندر عباس

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وصلت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران بعد أن كان الحرس الثوري أعلن الجمعة عن احتجازها في مضيق هرمز، بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية".

ويوجد على متن الناقلة 23 بحارا، بينهم 18 هنديا، والباقون من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى.

وكان الحرس الثوري ذكر أن قوارب القوات البحرية قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" بأوامر

من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان.

وصرح في وقت لاحق مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان مراد عفيفي بور بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

 

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