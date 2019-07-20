وصلت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران بعد أن كان الحرس الثوري أعلن الجمعة عن احتجازها في مضيق هرمز، بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية".
ويوجد على متن الناقلة 23 بحارا، بينهم 18 هنديا، والباقون من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى.
وكان الحرس الثوري ذكر أن قوارب القوات البحرية قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" بأوامرمن مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان.
وصرح في وقت لاحق مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان مراد عفيفي بور بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رسوها في ميناء بندر عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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