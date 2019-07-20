ماكرون يؤيد مرشحة رومانيا لرئاسة الادعاء الأوروبي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأييده للمرشحة الرومانية لورا كوفيسي، لمنصب كبير المدعين في جهاز الادعاء العام المزمع إنشاؤه في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن المكتب الرئاسي في العاصمة الرومانية بوخارست، أن ماكرون أبلغ نظيره الروماني كلاوس لوهانيس بهذا الأمر في اتصال هاتفي، مضيفاً أن الرئيس الفرنسي أوضح أيضاً أنه عازم على سحب ترشيح مواطنه جان-فرانسوا بونر للمنصب.

ومن المنتظر أن يباشر جهاز الادعاء الأوروبي مهام عمله اعتباراً من عام 2020، ليركز بالدرجة الأولى على المخالفات المتعلقة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب كوفيسي وبونر هناك مرشح ألماني هو اندرس ريتر، تقدم للمنصب كبير ممثلي الادعاء الأوروبي.

كان البرلمان الأوروبي صوت في فبراير الماضي لصالح كوفيسي، وأكد قراره قبل فترة وجيزة، غير أن البت بصورة نهائية في شغل هذا المنصب مرهون بإجراء مفاوضات بين البرلمان والمجلس الأوروبي.

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وكانت فرنسا ودول أخرى في التكتل تدعم بونر حتى الآن.

وحققت كوفيسي سمعة طيبة في رومانيا بوصفها مكافحة نشطة ضد الفساد، كما شغلت منصب المدعي العام في بلادها، ثم رئيسة وحدة مكافحة الفساد في جهاز الادعاء العام في الفترة بين 2006 حتى 2013.

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