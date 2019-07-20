مذيع ألماني يتلقى تهديدات بعد تعليق ناقد

تعرض مذيع ألماني للتهديد بالقتل بعد تعليق ناقد على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وتقدمت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا "دبليو دي آر" بشكوى جنائية بسبب تهديد بالقتل وجه لأحد الصحفيين العاملين بها.

وترددت أنباء أمس الجمعة عن توجيه نقد ضد مدير تحرير برنامج "مونيتور" بالشبكة جيورج ريستله.

كان ريستله وصف في تعليقه يوم 11 يوليو الجاري على برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى الألمانية حزب البديل الألماني بأنه "ذراع لحركة متطرفة"، مطالباً بأن يصنف الحزب بأنه حزب يميني متطرف.

ولم يعرف حتى الآن المضمون الدقيق لخطاب التهديد الذي وصل إلى الصحفي.

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ولم يتضح ما إذا كانت الشبكة وجهت بلاغاً ضد مجهول أو ضد شخص بعينه.

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وقالت متحدثة باسم الشبكة في كولونيا غربي البلاد، إن "الخطاب جاء فيما يبدو من الطيف اليميني المتطرف".

ولم يكن متاحاً أمس الجمعة الوصول إلى الادعاء العام في كولونيا لسؤاله عن الواقعة.