كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الاستيلاء علي السفينة البريطانية كان رد فعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو هيئة رقابية دستورية قوية، ان مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني كانت ردًا على دور بريطانيا في الاستيلاء على ناقلة إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن عباس علي كدخوداي المتحدث باسم المجلس قوله اليوم السبت "حكم الفعل التبادلي معروف في القانون الدولي."

وأضاف كادخوداي إن إيران اتخذت القرار الصائب لمواجهة "حرب اقتصادية غير مشروعة والاستيلاء على ناقلات النفط".

نادرًا ما يعلق المجلس على مثل هذه الأمور، لكن عندما يفعل ذلك، يُنظر إليه على أنه انعكاس لآراء المرشد الأعلى، وذلك لأن المجلس يعمل عن كثب مع آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

