كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تكثف أنشطة الحفر في جميع أنحاء قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب الرئيس التركي فات أوكتاي إن بلاده تعمل على تكثيف البحث عن المواد الهيدروكربونية قبالة قبرص المقسمة عرقيًا عن طريق إرسال سفينة مسح للانضمام إلى سفينتين حفر وطائرة بحثية أخرى تعمل في المياه حول الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

يقول فات أوكتاي إن تركيا "لن تخضع أبدًا" للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب عمليات الحفر ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية دفاعًا عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة في المنطقة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي إن تركيا تقوم بالتنقيب في المياه الخاصة بقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهي تنتهك القانون الدولي.

كان أوكتاي يتحدث في احتفالات بالذكرى الخامسة والأربعين للغزو التركي لقبرص عام 1974 الذي أعقب انقلاب قام به أنصار الاتحاد مع اليونان.

