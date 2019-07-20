كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلحين بغارات شنتها طائرات الناتو في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، اليوم السبت، أن 33 مسلحا لقوا مصرعهم بسلسلة غارات شنتها، أمس الجمعة، طائرات من قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) العاملة في أفغانستان على مواقعهم بالولاية.

وقال قائد شرطة قندهار الجنرال تادين خان أتشكزاي، على حسابه بتويتر اليوم السبت، إنه "في تمام الساعة السادسة من مساء أمس شنت قوات الدعم الحازم (قوة حلف شمال الأطلسي العاملة في أفغانستان) ضربات جوية على مركزين للإرهابيين بمنطقة غولستان في مديرية شوراوك، نجم عنه مقتل 27 إرهابي وإصابة 18 آخرين".

وأضاف في تغريدة لاحقة، "قتل 6 إرهابيين بغارة جوية لقوات الدعم الحازم استهدفت سيارة تقلهم على طريق بمديرية ميواند"، وأكد أن الضربات تأتي انتقاماً لما تعرض له المدنيين جراء هجمات المجموعات المسلحة.

ويعتقد أن العناصر الذين قتلوا في الغارات بقندهار يتبعون حركة طالبان في ولاية قندهار التي تعتبر معقل الحركة في جنوب أفغانستان.

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ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من جانب طالبان على هذه الأنباء.

وجاءت الغارات الجوية بعد أقل من 24 ساعة على هجوم منسق شارك فيه مسلحون بينهم انتحاريين، أعلنت حركة طالبان أنهم من عناصرها،ـ على مجمع قيادة شرطة قندهار مساء الخميس الماضي، أودى بحياة تسعة أشخاص بما في ذلك مدنيين وإصابة العشرات بجروح.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.