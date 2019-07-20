100 مهاجر ينجح في اقتحام سياج مليلية المحتلة وأكثر من 30 يصلون مكاتب طلب اللجوء 

أقدمت مجموعة من 100 مهاجر جلهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، على اقتحام بوابة مدينة مليلية المحتلة، صباح اليوم الجمعة.

وحسب ما نقلته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، فإن المهاجرين حاولوا اقتحام بوابة المدينة المحتلة، مؤكدة أن أكثر من ثلاثين منهم نجحوا في الولوج للمدينة المحتلة والوصول إلى مكتب طلب اللجوء.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المغربية أوقفت عددا كبيرا من المهاجرين، صباح اليوم الجمعة، من الذين فشلوا في الوصول للمدينة المحتلة، مضيفة أن من بين الموقوفين جرحى.

يشار إلى أن المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ينظمون أنفسهم في مجموعات كبيرة تنفذ عمليات اقتحام جماعية لسياج المدينة المحتلة، عبر تسلق السياج الحدودي الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، باستعمال مخاطف وأحذية بمسامير، حيث يتمكن المقتحمون من تقديم طلبات اللجوء، وهي الطلبات التي تمكنهم من الإقامة إلى حين البث القانوني فيها.