الرايس مبولحي أفضل حارس مرمى في “الكان”

منحت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، في دورتها الثانية والثلاثين، التي أقيمت في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليوز الجاري، جائزة أفضل حارس مرمى للجزائري الرايس مبولحي.

ونال مبولحي الجائزة المذكورة، في ظل الأداء الجيد الذي أبان عليه طيلة مشوار الجزائر في “الكان”، إذ ساعد منتخب بلاده في التتويج باللقب، بتصدياته الحاسمة في كل المباريات، إذ لم تتلقى شباكه أكثر من هدفين.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج باللقب، عقب تغلبه في المباراة النهائية، أمس الجمعة، على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، لينجح في تحقيق لقبه الثاني، بعد الأول الذي ناله عام 1990، أمام المنتخب النبجيري، في دورة احتضنتها الملاعب الجزائرية.