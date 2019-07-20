8 سنوات نافذة لفقيه وشريكه أوهما شخصا باستخراج كنز من محله مقابل 40 مليون

وزعت ابتدائية الحسيمة، هذا الأسبوع، 8 سنوات حبسا نافذا على كل من فقيه وشريكه، كما قضت بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم بالتضامن و بأرباع قيمة باقي المبالغ المالية موضوع النصب، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما قاما بالنصب على تاجر في مبلغ كبير ببني بوعياش مقابل استخراج كنز ثمين من محله التجاري.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الاثنين 8 يوليوز الجاري، عندما قدم الفقيه نفسه لصاحب محل يبيع مواد البناء على أنه مختص في استخراج الكنوز النفيسة من باطن الأرض، وأقنعه بوجود صندوق يحتوي على الذهب، والفضة مدفون في المحل نفسه، ويحتاج إخراجه إلى مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، لكي يرضي به “لجواد”، وهو ما استجاب له الضحية، قبل أن يكتشف أنه تعرض لعملية نصب، واحتيال.

وكان الضحية قد تقدم بشكاية إلى مفوضية الشرطة، بعد تعرضه لعملية النصب، ما أسفر عن إيقاف الفقيه، وشريكه داخل منزل في بني بوعياش، وتم العثور بحوزتهما على مبلغ 35 مليون سنتيم، وهو المبلغ المتبقي لهما.