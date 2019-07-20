تابع الشعب المغربي، بكثير من الفرح، تتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم، بكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، أمس الجمعة، عقب تغلبه في المباراة النهائية على نظيره السنغالي بهدف دون رد.
ورصدت “اليوم 24” ارتسامات الجماهير المغربية، التي ساندت “ثعالب الصحراء” طيلة مشوارهم في البطولة، إذ عبرت عن سعادتها الكبيرة لفوز منتخب الجزائر الشقيق بلقبه الثاني في “الكان”.
وأكد كل المتابعين على عمق ومتانة العلاقة الأخوية، التي تجمع بين الشعبين بعيدا عن صراعات رجال الساسة في البلدين، حيث رددوا عبارة “خاوا خاوا”، رفقة بعض الجزائريين الذين اختاروا متابعة نهائي الكأس القارية من المغرب.
وناشد الجمهور المغربي وشقيقه الجزائري، مسؤولي البلدين بفتح الحدود، في ظل هذه الأجواء التي سادت بين الشعبين طيلة كأس الأمم الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بقلب واحد ودموع الفرح.. المغاربة تابعوا تتويج الجزائر مرددين عبارة “خاوا خاوا” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.