برشلونة يراقب جوهرة ألمانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يقوم بمراقبة جوهرة ألمانية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الفنيين في برشلونة، يراقبون كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن.

وأوضحت أن هافيرتز صاحب الـ20 عامًا قدم أرقامًا مميزة، في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة، خلال 42 مباراة.

وأكدت الصحيفة أن هافيرتز يحظى أيضًا بمراقبة بايرن ميونخ، كأي لاعب شاب يبرز في الدوري الألماني.

يذكر أن عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن ينتهي في صيف 2022، وهو ما يصعب المفاوضات بشأن رحيله خلال الميركاتو الحالي.