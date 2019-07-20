فيديو: فلسطين حاضرة في تتويج الجزائر بالبطولة الأفريقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب الجزائر، الليلة الماضية، إنجازا تاريخيا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على نظيره منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير.

ويعتبر هذا اللقب القاري الثاني للمنتخب الجزائري، بحيث كان اللقب الأول قبل 29 عاما في نسخة البطولة التي أقيمت عام 1990.

وشهدت مراسيم التتويج على أرضية استاد القاهرة الدولي، إطلاق هتافات مناصرة لفلسطين من قبل لاعبي ومشجعي المنتخب الجزائري، والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن إنجاز المنتخب الجزائري لاقى تفاعلا كبيرا في الساحة الرياضية العربية، خصوصًا بين أوساط المشجعين والجمهور الفلسطيني الذي تقاسم الفرحة إلى جانب الجزائريين.