شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اجتماع مفصلي للوسيط الأفريقي مع الحركات المسلحة السودانية بأديس أبابا بشأن الاتفاق النهائي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 20 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أعلن الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات، عن لقاء سيجمعه مع ممثلي الحركات المسلحة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وذلك لإيجاد صيغة للاتفاق النهائي.

ودعا الوسيط فى تصريح نشر اليوم، أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعداداً لتوقيع الاتفاق.

ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري.

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