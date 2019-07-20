سحب قرعة بطولة غرب آسيا

رياضة 2019-07-20 | 12:31 30 مشاهدة أجريت قرعة بطولة غرب آسيا "آسيا سيل"، قبل قليل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم. وتم تقسيم المنتخبات إلى ما يلي: المجموعة الأولى: العراق وسوريا ولبنان اليمن وفلسطين. Advertisements المجموعة الثانية: الأردن والسعودية والكويت والبحرين. وستقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كربلاء، فيما ستقام مياريات المجموعة الثانية في محافظة أربيل.



ومن المقرر اقامة البطولة للفترة من 2- 14 آب المقبل. ومن المقرر اقامة البطولة للفترة من 2- 14 آب المقبل. وشهدت القرعة حضور السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري.

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