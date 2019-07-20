القبض على منتسب يتاجر بالأسلحة في الديوانية

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة الديوانية، السبت، عن القاء القبض على منتسب لدى القوات الامنية يتاجر بالأسلحة في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي وبتنسيق العمل مع الاجهزة الامنية من خلال المتابعة الميدانية وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في الديوانية العقيد عماد حسن الشمري ومن خلال القيام بواجب نوعي تمكنا من خلاله القاء القبض على منتسب بالجرم المشهود وهو يقوم بالمتاجرة بالأسلحة الخفيفه والمتوسطة".



وأضافت المديرية، أن "المفارز تمكنت من ضبط كميات من الاسلحة والاعتدة وتجهيزات عسكرية والآت حادة ومعدات تصليح السلاح"، لافتة الى أن "عملية القبض جاءت بعد متابعته ومراقبته بفترة طويلة".

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