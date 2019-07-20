عبد المهدي يوجه هندسة الحشد بإقامة مشاريع خدمية بمناطق شمالي بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، مديرية هندسة الحشد الشعبي بإقامة مشاريع خدمية وتعبيد الطرق النيسمية وكري الأنهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد، عقب انتهاء المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر".
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن، "عبد المهدي وجه الهندسة كذلك بإقامة مشاريع خدمية بالتنسيق مع إدارة المحافظة".
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، فجر اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.
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