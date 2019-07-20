- 1/3
- 2/3
- 3/3
2019-07-20 | 11:47
901 مشاهدة
أعلن الاتحاد الدولي للسباحة ومقره في مدينة لوزان –سويسرا، مصادقته على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة الذي انعقد في فندق بابل يوم الجمعة الماضي الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية "مصادقتها القانونية على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة برئاسة سرمد عبد الاله والموافقة على القرارات الصادره عنه استنادا إلى قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم 16 لسنة 1986".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي والأولمبية العراقية يؤكدان اعترافهم بشرعية عبد الاله لرئاسة اتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.