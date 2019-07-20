الاتحاد الدولي والأولمبية العراقية يؤكدان اعترافهم بشرعية عبد الاله لرئاسة اتحاد السباحة

وذكر بيان عن اللجنة الاولمبية العراقية، أن "الاتحاد الدولي للسباحة، أكد اعترافه بالهيئة الادارية للاتحاد العراقي التي يترأسها سرمد عبد الاله واستمرارها بعملها للسنوات الأربع 2018-2022".

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية "مصادقتها القانونية على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة برئاسة سرمد عبد الاله والموافقة على القرارات الصادره عنه استنادا إلى قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم 16 لسنة 1986".

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