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الاتحاد الدولي والأولمبية العراقية يؤكدان اعترافهم بشرعية عبد الاله لرئاسة اتحاد السباحة

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2019-07-20 | 11:47

الاتحاد الدولي والأولمبية العراقية يؤكدان اعترافهم بشرعية عبد الاله لرئاسة اتحاد السباحة

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أعلن الاتحاد الدولي للسباحة ومقره في مدينة لوزان –سويسرا، مصادقته على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة الذي انعقد في فندق بابل يوم الجمعة الماضي الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي.
وذكر بيان عن اللجنة الاولمبية العراقية، أن "الاتحاد الدولي للسباحة، أكد اعترافه بالهيئة الادارية للاتحاد العراقي التي يترأسها سرمد عبد الاله واستمرارها بعملها للسنوات الأربع 2018-2022".

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية "مصادقتها القانونية على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة برئاسة سرمد عبد الاله والموافقة على القرارات الصادره عنه استنادا إلى قانون الاتحادات الوطنية رقم 16 لسنة 1986".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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