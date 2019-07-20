مجلس شورى الدعوة يؤكد دعمه لقرار إعادة انتخاب المالكي أميناً عاما للحزب

أكد مجلس شورى حزب الدعوة، الخميس، دعمه لقرار مؤتمره الأخير والمتضمن اعادة انتخاب نوري المالكي امينا عاما للحزب. وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن "مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية في جلسته الاولى اليوم يؤكد دعمه لقرار الموتمر السابع عشر بإعادة انتخاب السيد نوري المالكي أميناً عاما للحزب".



يشار الى أن حزب الدعوة الإسلامية في اعاد، في (13 تموز 2019)، انتخاب نوري المالكي، أميناً عاماً للحزب، خلال الانتخابات الحزبية التي جرت في محافظة كربلاء.

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