مصدر: العقوبات الاميركية شملت سبع شخصيات عراقية وترجيحات باعلان اسماء غير متوقعة

كشف مصدر برلماني، السبت، ان العقوبات الاميركية شملت سبع شخصيات عراقية، مرجحا ان تكون هناك أسماء أخرى غير متوقعة.

وقال المصدر ان "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على شخصيات عراقية، شملت سبعة اسماء، لكن ما اعلن اربعة فقط"، مشيرا الى ان "هناك مسؤولين عراقيين على علم بهذا الموضوع منذ نهاية اذار الماضي".

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ورجح المصدر أن "تكون هناك أسماء أخرى غير متوقعة، لكنها بطبيعة الحال لن تكون ذات تأثير واضح أو حتى ملموس، على غرار عقوبات مماثلة فرضت على عراقيين في أوقات سابقة بالعامين الماضيين".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس الماضي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".