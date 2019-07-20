الكرخ يبدأ الميركاتو الصيفي باربع صفقات شبابية

رياضة 2019-07-20 | 11:37 المصدر: 398 مشاهدة أعلن نادي الكرخ الرياضي، السبت، التعاقد مع اربعة لاعبين شباب لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل 2018/ 2019. وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ادارة الكناري تعاقدت مع اربعة لاعبين شباب من فريق نادي سوق الشيوخ لتمثيل الكرخ في الموسم المقبل وهم: ازهر نعيم- احمد نعيم- عمار داخل - احمد كانو".



وتابع النادي، أنه "نتمنى التوفيق للشباب لتشكيل اضافة متميزة في قادم الايام والشكر والتقدير للكابتن خليل الذي ساهم في اتمام صفقة التعاقد مع اللاعبين".

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