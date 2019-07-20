باريس وبرلين تطالبان طهران بالإفراج الفوري عن الناقلة البريطانية

طالبت برلين وبارس، طهران، بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط بريطانية اعترضتها إيران في مضيق هرمز.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، السبت، تضامنها الكامل مع بريطانيا، عقب احتجاز إيران ناقلتي نفط خلال عبورهما بمضيق هرمز.



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وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن هذه الخطوة تضر بجهود وقف التصعيد في المنطقة.

وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا، والأخرى علم ليبيريا.

من جانبها دعت ألمانيا إيران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة البريطانية.