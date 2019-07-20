إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات التحالف العربي من إسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة عمران اليمنية باتجاه المناطق المدنية والمدنيين بمدينة أبها السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن القوات المشتركة ستتخذ جميع الإجراءات الصارمة لشل وتحييد جميع القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان المتحدث العقيد المالكي قد أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، فجر السبت، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.

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