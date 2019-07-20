الان تتابع قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 46 دقيقة - 12:40 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قوات التحالف تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة وكالات - الخليج 365 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وأكد العقيد المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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