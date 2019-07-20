الرئيس السيسي على رأس الحضور في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة

الموجز

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة .

وتعد أكاديمية الشرطة صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف والقادر على مواجهة التحديات الأمنية.

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن العام الحالي شهد قبول دفعة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، كما تم تمكين الملتحقين بالنظام المستحدث من استكمال دراساتهم العليا خلال فترة التحاقهم بالكلية.

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وأشار اللواء أحمد إبراهيم، في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إلى أنه من بين 1201 طالب، يتخرج اليوم 21 طالبا وافدا من دولة فلسطين الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 95.5%، فضلًا عن تخريج 106 ضباط من الحاصلين على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 21 من دولة الإمارات والكويت والبحرين وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 78.5%.