عبرت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عن قلقها لاحتجاز ​إيران​ ​ناقلة نفط​ برطانية في ​مضيق هرمز​، مطالب إيران بـ"الإفراج عن الناقلة البريطانية بأسرع وقت ممكن". واعتبرت الخارجية ان "هذه الخطوة تضر بجهود وقف التصعيد في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا:احتجاز ناقلة النفط البريطانية يضر بجهود وقف التصعيد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.