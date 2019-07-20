السلطات الألمانية تطلب من إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية فورا

طلبت ​السلطات الألمانية​ من السلطات في ​إيران​ الإفراج عن ناقلة ​النفط​ البريطانية فورا.

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

بدوره اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.