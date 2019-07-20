توقيف شخص اقدم على عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية بمحافظة بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف:_ ح. خ. (مواليد عام 1985، لبناني)للاشتباه بقيامه بعدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية من داخل منازل ضمن محافظة بيروت، موهماً أصحاب المنازل بأنه وسيط عقاري (سمسار عقارات)، ويريد تصوير المنزل من الداخل بهدف عرض الصور على الزبائن، طالباً من الضحية الخروج من الغرفة التي ينوي تصويرها كي تظهر فارغة، عندها يقوم بعملية السرقة، ثم يغادر ليتوارى بعدها عن الأنظار.
وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170/01 – 810171/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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