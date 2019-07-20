وزير البيئة: جزيرة النخيل تضع طرابلس على خارطة السياحة العالمية

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح محمية جزر النخيل الطبيعية في ​طرابلس​، أننا "نرفض التسويات على حساب صحة الناس وهذا الأمر ليس مقبولا ولن نعالج بعد الآن كما كان يحصل في السابق بالمسايرات والابتعاد عن ال​سياسة​ البيئية الصحيحة وبعيدا عن المحاسبة"، مؤكدا اننا "اذا لم نحاسب بعضنا البعض فالناس ستحاسبني ونحن سنحاسب أيضا المقاولين والمتعهدين".

ولفت جريصاتي الى أن "جزيرة النخيل تضع طرابلس و​لبنان​ كله على خريطة ​السياحة​ العالمية والبيئية".

من جهته لفت النائب ​فيصل كرامي​ الى ان "وزير البيئة رأى بأم العين ما تعانيه طرابلس من حالة مهترئة على الصعيد البيئي، ونحن لنا ملء الثقة بمعاليه بهذا النشاط الكبير الذي يقوم به على صعيد البيئة، وليس فقط في طرابلس بل في كل لبنان، وطبعا تباحثنا في موضوع ​النفايات​ والأزمة المستجدة في جرود الضنية وفي ​زغرتا​ اهدن وفي ​الكورة​، وهذه المناطق التي تعتبر طبيعيا الرافد الأساسي للمياه العذبة التي تغذي مدننا في طرابلس وفي كل لبنان".