النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار خرقت حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزارع شبعا وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ".
وفي سياق متصل، اشار سكان قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا انهم سجلوا في ساعة متأجرة من ليل امس تحليقا متواصلا لطائرة استطلاع اسرائيلية فوق قراهم,
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