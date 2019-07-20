النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شب

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من دون طيار خرقت حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

وفي سياق متصل، اشار سكان قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا انهم سجلوا في ساعة متأجرة من ليل امس تحليقا متواصلا لطائرة استطلاع اسرائيلية فوق قراهم,