عراجي: لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب بحال اتهامه بالتسبب بوفاة مريض

شدد رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​ خلال افتتاح اليوم العمل النقابي في بيت الطبيب على انه "لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب بحال اتهامه بالتسبب بوفاة مريض وتقدمنا باقتراح قانون لحظ في بنوده هذا الأمر كما ذكرنا في اقتراح القانون ان التشهير الاعلامي ممنوع تحت طائلة المسؤولية القضائية والمالية، إذا لا يجوز التشهير بأي طبيب قبل صدور الحكم القضائي المبرم من ​القضاء​".

وأضاف "كما طلبنا في اقتراح القانون ان يتم السماح بتشريح الجثة للحصول على اثباتات إذا كان الطبيب مسؤولا عن الوفاة أو ليس مسؤولا". وأكد ان لا "طبيب في ​العالم​ يقصد ان يؤذي مريضه والطبيب معرض للخطا عن غير قصد".