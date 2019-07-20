فنيش:ما كان سابقا بموضوع عمل الفلسطينيين سيستمر ولن يطرأ عليه أي تغيير

إفتتح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، بطولة الخان الدولية في الكاراتيه كيوكوشنكاي والتي نظمها نادي عبرا ( صيدا) برئاسة الشيهان هيثم ضحى بالتعاون مع الإتحاد اللبناني للعبة ضمن فاعليات مهرجان بلدية صيدا والشبكة الرياضية والمستمرة حتى الرابع من شهر آب المقبل، بمشاركة أبطال من عدة دول عربية: لبنان - فلسطين - الأردن - سوريا والكويت.
علق وزسر الشباب والرياضة محمد فنيش على الموضوع الفلسطيني في لبنان قائلا: "أعتقد بأن هناك إلتباسا قد حصل، وهذا الإلتباس تم تصحيحه. ليس هناك من قرار جديد يتعلق بمسألة حق الفلسطينيين في العمل، وهذا أمر أعتقد بأن القوانين اللبنانية تقره، وإذا كان هناك من حاجة لتفسير او أيضاح فمجلس الوزراء على إستعداد، حسب معرفتي ومعرفة مواقف الكتل، لإزالة هذا اللبس، وبالتالي لا داعي لإستمرار حالة لا الإعتراض ولا القلق ولا التريث، فما كان سابقا سيستمر ولن يطرأ عليه أي تغيير".
من جهة أخرى، أكد انه "نحن في لبنان ننعم، ونأمل أن يستمر ذلك، بهذا الإستقرار الأمني والسياسي الذي يمثل أرضية صالحة للعمل مع توافر الإرادة والتحالف وتحمل جميع الفرقاء لمسؤولياتهم لوضع خطة ورؤية إقتصادية إصلاحية مالية إجتماعية كاملة". وشدد على انه "نحن أغنياء بمواردنا البشرية، هذا الوضع المالي ينبغي أن يكون وضعا طارئا، وأن تتضافر الجهود للخروج من العجز في الموازنة من أجل الإنطلاق للنمو الإقتصادي ومن أجل تشجيع كافة القطاعات الإقتصادية".
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