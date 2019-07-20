عدوان: الاصلاحات بالموازنة خطوة لا بأس بها لكنها غير كافية لتحقيق المطلوب

أكد النائب ​جورج عدوان​ "أن بعض الإصلاحات أُقر في موازنة 2019، وكان لتكتل ​الجمهورية القوية​ دور أساسي في العمل عليها وإقرارها، لكن طبعاً لم تمرّ جميع الإصلاحات، إلا أنها تعتبر خطوة لا بأس بها، لكنها غير كافية لتحقيق المطلوب في الظروف الراهنة".

ولفت عدوان، في حديث إذاعي، "ان لم نصوّت مع ​الموازنة​ لأننا ندرك تماماً أنها غير كافية، لكن بالنسبة لنا العمل لا يتوقف، دقّينا جرس الإنذار في ما يخص الموازنة، وهناك الكثير من الملفات التي يجب متابعتها، إن كان على صعيد القرارات الحكومية أو الرقابة في ​المجلس النيابي​، وهذا عمل يومي، ونعد الناس أن نبقى ساهرين على العمل"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة لا يعني أبداً انتهاء الأمور" موضحا "ان صوّتنا ضد الموازنة للقول إننا نريد عملاً أكثر لأننا نعيش ظرفاً صعباً".