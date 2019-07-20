عبدالله: النظام الطائفي بكل مفاعيله وآلياته ينهش الدولة وسياساتها

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "النظام الطائفي بكل مفاعيله وآلياته، ينهش ​الدولة​ وسياساتها ومؤسساتها يوما بعد يوم، ولا معنى ولا أمل لأي إصلاح حقيقي إلا في خلال الخروج ولو على مراحل من هذه الصيغة المريضة. المواطنة اللبنانية الحلم، هي تلك التي تكسر حواجز ​الطوائف​ والمذاهب".

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