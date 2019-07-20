سفير ايران بهافانا: توقيف ناقلة النفط الايرانية بجبل طارق هي قرصنة بحرية

اعتبر السفير ال​ايران​ي في ​هافانا​ رشيد بيات مختاري أن "توقيف ​البحرية البريطانية​ لناقلة ​النفط​ الايرانية في مضيق ​جبل طارق​ هو قرصنة بحرية"، لافتا الى ان "ايران أعلنت مرارا ان السبيل الوحيد للتعامل معها هو احترام الشعب الايراني وحضارته التي تمتد لآلاف السنين".

وراى مختاري ان "التوصل الى ​الاتفاق النووي​ کان صعبا جدا و​الولايات المتحدة​ قبل عام خرجت منه ولكن كان الرد الايراني هو الصبر والتريث".