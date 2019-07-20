اعتبر السفير الايراني في هافانا رشيد بيات مختاري أن "توقيف البحرية البريطانية لناقلة النفط الايرانية في مضيق جبل طارق هو قرصنة بحرية"، لافتا الى ان "ايران أعلنت مرارا ان السبيل الوحيد للتعامل معها هو احترام الشعب الايراني وحضارته التي تمتد لآلاف السنين".
وراى مختاري ان "التوصل الى الاتفاق النووي کان صعبا جدا والولايات المتحدة قبل عام خرجت منه ولكن كان الرد الايراني هو الصبر والتريث".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير ايران بهافانا: توقيف ناقلة النفط الايرانية بجبل طارق هي قرصنة بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.