كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تختطف الناشطة ناهد الزبيري من منزلها بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطاف ناشطة تعمل في المجال الاجتماعي، في مدينة صنعاء.

وبحسب قناة العربية فقد افادت مصادر محلية، أن عناصر من ميليشيا الحوثي أقدمت على خطف الناشطة المجتمعية” ناهد الزبيري” من منزلها بصنعاء، واقتيادها إلى جهة مجهولة، بعد أن وجهت لها العديد من التهم..

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يذكر أن العديد من الفتيات والشابات يقبعن منذ فترة طويلة في سجون سرية تابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء.

وكان تقرير حقوقي دولي، كشف مؤخرا، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.

كما أكد أن “الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم”.