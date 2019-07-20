كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي تركي وإصابة ستة في عملية أمنية شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب ستة آخرون في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وشن الجيش التركي الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق. وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو أيار في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة. بحسب "رويترز".

وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن عملية المخلب تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده. ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.

وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حاليا شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية.

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وقالت وزارة الدفاع إن عنصرين من حزب العمال الكردستاني قتلا في ضربات جوية في شمال العراق أمس الجمعة في عملية منفصلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الاثنين إن إجمالي من "حيدتهم" من حزب العمال الكردستاني في هجومين ضمن عملية المخلب منذ 27 مايو أيار بلغ 71 فردا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عن واقعة منفصلة إن أحد أفراد قوات الأمن التركية برتبة ميجر قتل في انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب العمال الكردستاني في إقليم بدليس شرق تركيا.

كان حزب العمال الكردستاني قد بدأ تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية في عام 1984 وقتل نحو 40 ألف شخص في الصراع. وصنفت أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.