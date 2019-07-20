كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة يحتاج إلى علاقات جيدة بين الاقاليم والحكومة الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول زيارة له إلى ولاية ساوث ويست منذ توليه منصبه ، أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصومال على أهمية "العلاقات الجيدة" بين الدول الأعضاء الفيدرالية والحكومة الاتحادية.

وقال لا أريد أن أغادر هذه المناسبة دون أن أؤكد رسالة قمت بتسليمها في كل زيارة من زياراتي ، وهذه هي الرسالة حول الحاجة إلى علاقات جيدة بين الدول الأعضاء الفيدرالية مثل ولاية ساوث ويست والحكومة الفيدرالية" وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ، جيمس سوان ، في لقاء إعلامي مشترك في عاصمة الولاية ، بيدوة.

وأضاف "هذا النوع من العلاقة بين المركز و [الدول الأعضاء الفيدرالية] أمر حيوي للغاية لتقديم الخدمات والحكم الصالح للشعب الصومالي وهي رسالة نقلتها في مقديشو وفي جميع رسائل الإدارة المالية التي زرتها". .

وجاءت تصريحات مسؤول الأمم المتحدة عقب اجتماعات مع رئيس ولاية جنوب غرب عبد العزيز حسن محمد "لافتاجارين" وأعضاء حكومته.

وفي كلمته أمام الصحفيين في نفس اللقاء الإعلامي ، قال الرئيس لافتجارين إن مناقشاتهم تركزت على الأمن والمساعدة الإنسانية والوضع السياسي في المنطقة.

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"لقد أجرينا مناقشات بناءة مع الممثل الخاص جيمس سوان" ، قال الرئيس لافتجارين. "تعهد بمواصلة دعم الأمم المتحدة للمنطقة والنهوض بالبرامج الإنسانية والإنمائية لصالح شعب ولاية ساوث ويست."

دعم ولاية جنوب غرب

في كلمته ، أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة التزام المنظمة العالمية بدعم دولة الجنوب الغربي.

وقال السيد سوان: "جزء من سبب وجودي هنا هو المساعدة في تعزيز تعاوننا فيما يتعلق بالأنشطة السياسية وأنشطة بناء القدرات والإنسانية بالإضافة إلى جهود التنمية الاقتصادية وبناء الدولة".

تستضيف بيدوة ثاني أكبر عدد من النازحين داخلياً في الصومال بعد مقديشو. بلغ عدد الأشخاص النازحين داخليا 329000 شخص في يناير من هذا العام ، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على قدرة المدينة على الاستضافة وتقديم الخدمات الحيوية.

"نريد أيضًا أن نقول ونؤكد لشعب ولاية جنوب غرب الولايات المتحدة أن أسرة الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات سكان جنوب غرب البلاد حتى يكون لنا تأثير إيجابي حقيقي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها الدولة" ، السيد سوان وأشار.