كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بونتلاند" تقاطع لجنة الحوار في أرض الصومال التي عينها الرئيس فارماجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاطعت إدارة بونتلاند أمس اللجنة التي عينها الرئيس محمد عبد الله فارماجو للتفاوض مع أرض الصومال.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس بونتلاند إن التعيين لا يتوافق مع الدستور المؤقت للبلاد.

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"كما ذكر في الدستور على المادة 53 من القسم 2 ، فإنه ينص على أن الإدارات الإقليمية يجب أن تشارك في المناقشات التي تؤثر عليهم" ، ويضيف البيان.

لقد طلبت بونتلاند بالفعل الدخول في حوار مع أرض الصومال لأن لديها نزاعًا وثيقًا على الحدود والمنطقة مع إدارة هرجيسا.

وقد سبق أن رفضت أرض الصومال اللجنة المؤلفة من ستة أعضاء الذين عينهم الرئيس فارماجو ، حيث وصفوها بأنها ضرر سياسي.